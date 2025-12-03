Alberto Trentini Rubio a Tajani | Usa a fianco dell’Italia nel caso

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, per discutere degli sforzi di mediazione in corso per la pace in Ucraina, della crisi a Gaza e in Medioriente e della situazione in Venezuela. Secondo quanto si legge in una nota della Farnesina, “i due ministri hanno discusso innanzitutto del Paese latino-americano, che resta motivo di preoccupazione comune. Il Ministro Tajani ha ricordato la condizione dei numerosi connazionali detenuti ingiustamente in Venezuela, tra cui Alberto Trentini, su cui il Governo continua a lavorare senza sosta anche in coordinamento con i partner statunitensi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alberto Trentini, Rubio a Tajani: “Usa a fianco dell’Italia nel caso”

