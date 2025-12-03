Alberi estirpati per sempre in area vincolata ma il parcheggio è solo per la stagione balneare
TRICASE PORTO – La deroga all’autorizzazione paesaggistica prevedeva che lo stato dei luoghi fosse lasciato inalterato, trattandosi di area vincolata e contigua a una zona boscata del Parco Regionale, ma nella fase di realizzazione del parcheggio si è proceduto diversamente, modificando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
