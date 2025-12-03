Alberi estirpati per sempre in area vincolata ma il parcheggio è solo per la stagione balneare

Lecceprima.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TRICASE PORTO – La deroga all’autorizzazione paesaggistica prevedeva che lo stato dei luoghi fosse lasciato inalterato, trattandosi di area vincolata e contigua a una zona boscata del Parco Regionale, ma nella fase di realizzazione del parcheggio si è proceduto diversamente, modificando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

alberi estirpati area vincolataAlberi estirpati per sempre in area vincolata, ma il parcheggio è solo per la stagione balneare - A Tricase Porto l’intervento che ha alterato in maniera irreversibile lo stato dei luoghi per un uso temporaneo. Da lecceprima.it

alberi estirpati area vincolataTricase, realizzano un parcheggio abusivo in area vincolata estirpando gli alberi: 4 denunce - La scoperta nella frazione di Tricase Porto: denunciati il proprietario dell'area, il direttore dei lavori e due imprenditori titolari della ditta esecutrice ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Taglio degli alberi a viale dei Quattro Venti, l'associazione coinvolge il ministero della Cultura: «Area vincolata, subito la sospensiva» - Lo spintone nella querelle sul taglio indiscriminato degli alberi a Monteverde arriva da un'associazione ecologista, poco nota ai più, ma riconosciuta dal ministero dell'Ambiente: il GrIG, Gruppo ... Lo riporta roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Alberi Estirpati Area Vincolata