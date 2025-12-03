Alberi di Natale e luminarie a Milano dove sono | la mappa dei luoghi da visitare e fotografare

Milano, 3 dicembre 2025 – Il conto alla rovescia è partito e l’atmosfera di Natale inizia a farsi sentire in ogni angolo della città. Dopo l’accensione delle luminarie in alcune vie e quartieri, sabato 6 dicembre sarà il giorno dell’albero in piazza Duomo, dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Dal centro alla periferia sono oltre trenta i luoghi che splenderanno grazie alle proposte arrivate da tanti sponsor. Per non perderne neppure uno, il Comune ha messo a disposizione una mappa con i luoghi da visitare e fotografare. L’Albero dei Giochi in piazza Duomo. L’Albero dei Giochi, un abete rosso di 29 metri, proveniente dai boschi di Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, sarà acceso sabato 6 dicembre alle 18 in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberi di Natale e luminarie a Milano, dove sono: la mappa dei luoghi da visitare (e fotografare)

