Alberi campane e slitte | le cucce natalizie per i tuoi amici a 4 zampe sono virali e bellissime

Colorate, morbide, calde e accoglienti: sono le cucce per cani e gatti ispirate al periodo di Natale e che assumono le forme più disparate e adatte alle festività. E allora spazio ad alberi soffici in cui nascondersi dentro, oppure a campanelle, pupazzi di neve o slitte comode: tutte progettate per i nostri amici a quattro zampe, affinché possano dedicarsi a riposini in serenità. Ma anche adatte a coloro che amano addobbare tutta la casa a tema e che ogni angolo e dettaglio rimandi alla gioia del Natale. Sei cucce favolose e super cute, che il nostro cane e il nostro gatto adoreranno, per fare il perfetto pisolino delle festività.

