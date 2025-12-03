Albanese la sinistra si è incartata

Ci voleva proprio che il sindaco Matteo Lepore, sempre prodigo di riconoscimenti, ci picchiasse la testa contro per dire: ’Fermiamoci e riflettiamo se è il caso di concedere la cittadinanza alla Albanese’. Perché la rappresentante dell’Onu, dopo le aggressioni verbali alla senatrice Segre e l’assalto a La Stampa, ha ’ammonito’ i giornalisti. Signor sindaco, mostri, per una volta, il coraggio di prendere le distanze dai violenti. Tiziano Dalla Riva Risponde Beppe Boni Sul caso di Francesca Albanese il Comune di Bologna si è incartato e adesso non sa come uscirne. L’inviata dell’Onu per la Palestina, maestrina dalla penna rossa che strizza l’occhio ad Hamas, dopo la reprimenda al sindaco di Reggio Emilia per aver citato gli ostaggi israeliani, dopo aver strapazzato la senatrice Liliana Segre, dopo aver bacchettato i giornalisti nonostante l’assalto degli antagonisti alla Stampa di Torino, è riuscita a dividere e a mettere in imbarazzo tutta la sinistra che non sa più come difenderla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it