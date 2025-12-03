Alatri si illumina

Lunedì 8 dicembre la città si veste di luce e atmosfera natalizia con un pomeriggio ricco di appuntamenti: Ore 15:30 – Canti sotto l'AlberoUn momento musicale per entrare insieme nello spirito delle feste. Ore 17:30 – Piazza S. Maria MaggioreAccensione delle luminarie: la magia del Natale prende.

