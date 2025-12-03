Aladin al Donizetti il musical di Stefano d’Orazio con le musiche dei Pooh
Bergamo. Il Teatro Donizetti di Bergamo sabato 20 dicembre, alle 20.30, ospita un grande evento: Aladin – il musical, scritto da Stefano d’Orazio e impreziosito dalle musiche dei Pooh. La Compagnia dell’ORA porta in scena una favola senza tempo, moderna e classica allo stesso tempo, con brani musicali originali capace di emozionare il pubblico di tutte le età. Nel cast, la partecipazione straordinaria di Max Laudadio nel ruolo del Genio. Conosciuto dal grande pubblico come inviato della trasmissione televisiva Striscia la no ti zia, Max ha iniziato la sua carriera come attore di teatro ed è anche un provetto cantante e ballerino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
