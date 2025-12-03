Al videomaker del Fattoquotidianoit Pietro Barabino il premio Cronista ligure dell’anno | Sguardo mai banale sulle mobilitazioni per Gaza

Il giornalista videomaker collaboratore del Fattoquotidiano.it Pietro Barabino si è aggiudicato il premio Cronista dell’anno 2025 assegnato dal Gruppo Cronisti Liguri della Fnsi. Un riconoscimento arrivato per il suo impegno nel raccontare “temi sociali, ambientali e sindacali”, tra cui “le grandi mobilitazioni partite da Genova per denunciare il genocidio della popolazione di Gaza”. Nato a Genova 37 anni fa, Barabino collabora prevalentemente con il Fatto e con la trasmissione di La7 Tagadà. “In questi mesi ha seguito con servizi puntuali e con uno sguardo mai banale le grandi mobilitazioni partite da Genova per denunciare il genocidio della popolazione di Gaza” si legge nella motivazione del Gruppo Cronisti dell’associazione ligure. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al videomaker del Fattoquotidiano.it Pietro Barabino il premio “Cronista ligure dell’anno”: “Sguardo mai banale sulle mobilitazioni per Gaza”