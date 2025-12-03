Al via nuovi investimenti per 20 milioni di euro per 7 Case della comunità a Parma e provincia

3 dic 2025

Prende il via un Piano di investimenti del valore di 20 milioni di euro, a cui si aggiungono altri finanziamenti regionali pari a 3,3 milioni da fondi ex art.20 e 1,5 milioni per adeguamento prezzi, per le nuove Case della comunitàed i nuovi Ospedali di comunità sul territorio provinciale.La. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

