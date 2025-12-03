Al via la seconda edizione di Futures il contest musicale che fa crescere il talento

Arezzo, 3 dicembre 2025 – Far crescere la musica come si fa crescere un’idea, questo è l’invito di Futures, il contest di Woodworm,   etichetta discografica aretina, giunto alla seconda edizione. Dopo un primo anno di scouting, formazione e concerti in tutta Italia, culminato lo scorso febbraio a Sanremo con il lancio ufficiale di Futures Label, la prima sub label di Woodworm, e la presentazione dei primi progetti approdati a contratti discografici e di management, Futures è pronto a ripartire. Al via la seconda edizione di Futures. Da metà ottobre prenderà il via la seconda edizione, pronta a coinvolgere una nuova generazione di artisti, producer e aspiranti professionisti del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

