Al via la rassegna Tanti Natali | Napoli la città che accoglie
Nell’ambito della rassegna “Altri Natali”, promossa e finanziata dal Comune di Napoli, Gente Green Aps presenta “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie”, un progetto artistico che attraversa musica, teatro e narrazione per raccontare la città come spazio di incontro e dialogo tra culture. In. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
LA RASSEGNA - "Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie", cinque spettacoli gratuiti nel segno dell’accoglienza e dell’inclusione - Al via la rassegna “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie" In programma cinque spettacoli gratuiti nel segno dell’accoglienza e dell’inclusione inseriti nel cartellone di eventi “Altri Natali”, ... Si legge su napolimagazine.com
