Al via il nuovo spot per la campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale Carlo Conti testimonial

Ildenaro.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA (ITALPRESS) – Al via sulle reti Rai il nuovo spot istituzionale nell’ambito della campagna nazionale sulla vaccinazione antinfluenzale 2025-2026, realizzato dal Ministero della Salute con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio e la RAI. La campagna, che vede Carlo Conti testimonial, è stata presentata questa mattina alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci; del testimonial dello spot, Carlo Conti; del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini; del Direttore della Direzione Comunicazione della RAI, Fabrizio Casinelli; e del Capo del Dipartimento della Prevenzione, Maria Rosaria Campitiello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

