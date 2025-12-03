Al via i festeggiamenti natalizi ad Arenzano con accensione dell' albero mercatini e laboratori

Ad Arenzano la tradizione si rinnova sabato 6 dicembre con l'accensione del grande albero di via Bocca e di tutte le luminarie natalizie che faranno luccicare piazze, vie, porto e delegazioni per tutto dicembre e l'anno nuovo. Ogni piazza di Arenzano sarà unica e piena di magia con decorazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

È arrivato il programma dei festeggiamenti natalizi a Certaldo! - facebook.com Vai su Facebook

Al via i festeggiamenti natalizi ad Arenzano con accensione dell'albero, mercatini e laboratori - Ad Arenzano la tradizione si rinnova sabato 6 dicembre con l' accensione del grande albero di via Bocca e di tutte le luminarie natalizie che faranno luccicare piazze, vie, porto e delegazioni per tut ... Riporta genovatoday.it

Accensione dell'albero di Natale 2025 e delle luminarie ad Arenzano - La tradizione si rinnova anche quest'anno con l' accensione del grande albero di Natale di via Bocca e di tutte le luminarie natali ... Come scrive mentelocale.it

Genova con l'Africa, il mercatino di Natale solidale ad Arenzano - org organizza un mercatino di solidarietà ad Arenzano, nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025 in via Bocca. Secondo mentelocale.it

"Genova con l'Africa" organizza un Mercatino di Natale solidale ad Arenzano - org organizza un mercatino di solidarietà ad Arenzano, venerdì 5 dicembre in via Bocca. Lo riporta genovatoday.it

Bollette Natale, via libera ai festeggiamenti in serenità (ma con qualche accortezza). Ecco come risparmiare - L’Osservatorio di Switcho: se per il consumatore medio l’impatto delle festività in bolletta è molto ridotto, chi esagera con i consumi di luce e gas può subire aumenti di oltre € 35. Segnala affaritaliani.it