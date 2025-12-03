Al teatro Sannazaro la 14ª edizione dell’Arcobaleno Napoletano | talento e solidarietà per celebrare Napoli

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 19 il Teatro Sannazaro di Napoli (Via Chiaia 157) ospiterà la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, il premio ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso che ogni anno valorizza figure di spicco della cultura, dello spettacolo, dello sport e della società civile, unite dal filo conduttore della solidarietà. Per info e prenotazioni: [email protected] La manifestazione è stata presentata ufficialmente il 1° dicembre durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione dell’assessore comunale alla Salute Vincenzo Santagada, dell’ideatrice Anna Capasso, del dottor Corrado Caracò per l’Istituto Tumori Pascale, e degli storici amici del premio, Enzo Calabrese e Mario Pelliccia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it