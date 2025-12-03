Al Teatro Maurensig ecco WOLF1069 spettacolo immersivo a cura di RiMe MuTe 7 dicembre 2025

Entra nel vivo il calendario della stagione 20252026 della  Fondazione Luigi Bon. Dopo gli eventi dedicati alla musica, alla prosa e alla danza,  domenica 7 dicembre  prenderà il via anche il calendario degli spettacoli immersivi, che sapranno valorizzare a pieno le potenzialità tecnologiche del  Teatro Paolo Maurensig  di  Feletto Umberto, venue che rappresenta un unicum in regione perché dotato di un’infrastruttura tecnologica audio e video immersiva. Primo di questi particolari eventi, curati dall’associazione di promozione culturale  RiMe MuTe, si intitola  Wolf 1069  ed è un progetto sorprendente, che unisce musica, astronomia, tecnologia d’avanguardia e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Udine20.it

