Al Teatro Maurensig ecco WOLF1069 spettacolo immersivo a cura di RiMe MuTe 7 dicembre 2025
Entra nel vivo il calendario della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Dopo gli eventi dedicati alla musica, alla prosa e alla danza, domenica 7 dicembre prenderà il via anche il calendario degli spettacoli immersivi, che sapranno valorizzare a pieno le potenzialità tecnologiche del Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, venue che rappresenta un unicum in regione perché dotato di un’infrastruttura tecnologica audio e video immersiva. Primo di questi particolari eventi, curati dall’associazione di promozione culturale RiMe MuTe, si intitola Wolf 1069 ed è un progetto sorprendente, che unisce musica, astronomia, tecnologia d’avanguardia e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Udine20.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La programmazione che la Fondazione Luigi Bon offre al teatro Bon a Colugna e all’innovativo teatro Maurensig a Feletto Umberto. La Pimpa, che quest’anno ha compiuto 50 anni, celebrata dal Comune Di Udine in una mostra presso la chiesa di San Fra - facebook.com Vai su Facebook
Teatro: Anzil, 30mila euro per stagione del "Maurensig" di Tavagnacco - "Sostenere la programmazione culturale significa garantire vitalitÃ ai territori e offrire ai cittadini opportunitÃ di qualitÃ . Si legge su ilgazzettino.it