al teatro maurensig ecco wolf1069 spettacolo immersivo a cura di rime mute 7 dicembre 2025

Entra nel vivo il calendario della stagione 20252026 della Fondazione Luigi Bon. Dopo gli eventi dedicati alla musica, alla prosa e alla danza, domenica 7 dicembre prenderà il via anche il calendario degli spettacoli immersivi, che sapranno valorizzare a pieno le potenzialità tecnologiche del Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, venue che rappresenta un unicum in regione perché dotato di un’infrastruttura tecnologica audio e video immersiva. Primo di questi particolari eventi, curati dall’associazione di promozione culturale RiMe MuTe, si intitola Wolf 1069 ed è un progetto sorprendente, che unisce musica, astronomia, tecnologia d’avanguardia e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Udine20.it

