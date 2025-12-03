Al Risk Forum in Sanità di Arezzo la luce che disinfetta fa rete
Arezzo, 3 dicembre 2025 – : lo stand UNISI come laboratorio di innovazione sostenibile. All’edizione 2025 del Risk Forum Management in Sanità, che si è tenuto ad Arezzo (25-28 novembre 2025) l’Università di Siena era presente con uno stand sui nuovi dispositivi per la disinfezione mediante luce. Grazie al coordinamento della Divisione Terza Missione di Ateneo lo stand è diventato un laboratorio aperto e luogo di scambio dove idee, dati e persone si sono incontrati per immaginare applicazioni sostenibili e misurabili. Allo stand è stato mostrato un approccio integrato e già sperimentato: dalla simulazione alle misure radiometriche, dai test microbiologici alla prototipazione, fino alla verifica in contesti reali; con l’obiettivo di offrire un’alternativa ecologica e affidabile ai metodi chimici tradizionali, in linea con le politiche internazionali di riduzione dell’impatto ambientale, guidati dal professor Gabriele Messina del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo per l’ambito prevenzione, igiene ambientale e valutazione del rischio sanitario, e dal professor Gabriele Cevenini del Dipartimento di Biotecnologie Mediche per la modellistica, misure e validazione sperimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Istituzioni nazionali, Regioni, Agenas e professionisti sanitari, in occasione del Forum Risk Management di Arezzo, si sono confrontati nel corso del panel 'Un nuovo sistema sanitario. La riforma in cammino', organizzato da Fnopi - Federazione nazionale Ordi - facebook.com Vai su Facebook
Arezzo ospita la 20ª edizione del Forum Risk Management: sicurezza delle cure e innovazione al centro dedalomultimedia.org/sezioni/sanit%… #sanità #innovazione #sicurezza #digitale #formazione #trapani Vai su X
Asl Lecce partecipa al 20° Forum Risk Management in Sanità di Arezzo - Il forum riunisce istituzioni, aziende sanitarie, professionisti della salute, imprese e comunità scientifica attorno alle principali sfide della sanità. Come scrive leccenews24.it
Sanità iblea protagonista al Forum Risk Management di Arezzo: l’ASP Ragusa presenta otto contributi scientifici - L'ASP di Ragusa è presente da oggi ad Arezzo per la XX edizione del Forum Risk Management, uno dei principali appuntamenti ... Si legge su radiortm.it
Il Convegno Federfarma Arezzo al Forum Risk Management con il sottosegretario al Ministero della Salute Marcello Gemmato - “Farmacia dei servizi: aprire con urgenza una nuova collaborazione attiva con la Regione Toscana che vada oltre la sperimentazione” ... Come scrive msn.com
Forum risk management, da domani ad Arezzo esperti a confronto sul sistema salute - "Essere giunti alla 20ma edizione del Forum dopo esser partiti dalla prima ricerca sul tema della prevenzione e il controllo dei rischi in sanità, svolta in partnership con Asser - msn.com scrive
ASL Lecce al 20° Forum Risk Management in Sanità di Arezzo - ASL Lecce partecipa al 20° Forum Risk Management in Sanità, in corso ad Arezzo dal 25 al 28 novembre, dal titolo "Un nuovo sistema sanitario – la ... corrieresalentino.it scrive
Asp Messina al Forum risk management ad Arezzo - Alla 20esima edizione del Forum sul risk management al centro congressi e fiere di Arezzo l'Asp di Messina partecipa come ente capofila della Sicilia Orientale, e presenta l'evoluzione di suoi quattro ... Secondo ansa.it