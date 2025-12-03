Arezzo, 3 dicembre 2025 – : lo stand UNISI come laboratorio di innovazione sostenibile. All’edizione 2025 del Risk Forum Management in Sanità, che si è tenuto ad Arezzo (25-28 novembre 2025) l’Università di Siena era presente con uno stand sui nuovi dispositivi per la disinfezione mediante luce. Grazie al coordinamento della Divisione Terza Missione di Ateneo lo stand è diventato un laboratorio aperto e luogo di scambio dove idee, dati e persone si sono incontrati per immaginare applicazioni sostenibili e misurabili. Allo stand è stato mostrato un approccio integrato e già sperimentato: dalla simulazione alle misure radiometriche, dai test microbiologici alla prototipazione, fino alla verifica in contesti reali; con l’obiettivo di offrire un’alternativa ecologica e affidabile ai metodi chimici tradizionali, in linea con le politiche internazionali di riduzione dell’impatto ambientale, guidati dal professor Gabriele Messina del Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo per l’ambito prevenzione, igiene ambientale e valutazione del rischio sanitario, e dal professor Gabriele Cevenini del Dipartimento di Biotecnologie Mediche per la modellistica, misure e validazione sperimentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Risk Forum in Sanità di Arezzo la luce che disinfetta fa rete