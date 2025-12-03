Al Quasar Village si accende la magia del Natale

Perugiatoday.it | 3 dic 2025

Si accende la magia del Natale al Quasar Village di Corciano che quest’anno si è trasformato nel regno incantato delle fiabe dove riecheggia ‘C’era una volta’, tra allestimenti a tema, spettacoli, musical e racconti scritti dai bambini. La galleria del Centro Commerciale risplende tra mille luci. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

