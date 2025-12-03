AREZZO Doppio accesso al pronto soccorso, poi muore. Aveva 38 anni, tre figli, una vita davanti. Nessuno si aspettava un epilogo così. Civitella è sotto choc per la scomparsa di Naima, residente a Ciggiano, morta nella notte tra il 25 e il 26 novembre dopo essersi recata due volte in ospedale nel giro di tre giorni per dolori addominali. In paese la giovane madre era molto conosciuta, e da ore si rincorrono domande e incredulità. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva raggiunto il pronto soccorso una prima volta il 22 novembre, nelle ore del mattino. Era stata visitata, trattenuta per gli accertamenti necessari e dimessa nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al pronto soccorso due volte: muore a 38 anni