Al posto dei regali di Natale per i miei bimbi dovrò comprare tre bare | le parole disperate di una madre dopo la morte dei figli di 10 9 e 7 anni

“Non riesco a credere che sia successo. Ero così felice di comprare i regali, ora dovrò acquistare delle bare “. Sono queste le parole di Jourdan Feasby che hanno creato una ondata di commozione sul Web. Intervistata al programma Local News della CBS 58, la mamma ha raccontato la tragica fine dei tre figli, morti per un incendio divampato nella casa del padre il giorno del Ringraziamento. Come riportato dal tg, le cause dell’incidente sono ancora da accertare. I due bambini di 10 e 7 anni sono morti all’interno della casa, mentre la più piccola, che di anni ne aveva appena 7, è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale ma per lei non c’è stato comunque nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Al posto dei regali di Natale per i miei bimbi dovrò comprare tre bare”: le parole disperate di una madre dopo la morte dei figli di 10, 9 e 7 anni

