Al Politeama per i figli delle madri uccise

Stasera alle 20.45 da ricordare lo spettacolo Il sindaco pescatore, interpretato da Ettore Bassi (foto): parte del ricavato sarà devoluto all’ associazione Edela, impegnata a sostegno degli orfani delle vittime di femminicidio in tutta Italia. Prodotto da Michele Ido e scritto da Dario Vassallo ed Edoardo Erba, è un monologo intenso che dedica memoria ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 per aver osato difendere la legalità e il bene comune. Non è soltanto una ricostruzione teatrale, ma una testimonianza di come il coraggio civile continui a parlare alle nostre coscienze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Politeama per i figli delle madri uccise

