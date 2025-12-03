Al Pirandello il concerto della banda dei carabinieri per l’Immacolata De Tullio | Rinsaldiamo il legame con la città
La sera dell’Immacolata il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà il concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri, il prestigioso complesso bandistico militare fondato nel 1820 e diretto dal colonnello Massimo Martinelli e composto da ben 102 membri. L’omaggio dell’Arma alla Capitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
