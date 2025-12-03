Al Pirandello il concerto della banda dei carabinieri per l’Immacolata De Tullio | Rinsaldiamo il legame con la città

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera dell’Immacolata il teatro Pirandello di Agrigento ospiterà il concerto della banda musicale dell’Arma dei carabinieri, il prestigioso complesso bandistico militare fondato nel 1820 e diretto dal colonnello Massimo Martinelli e composto da ben 102 membri. L’omaggio dell’Arma alla Capitale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

