Al Museo Leonardo da Vinci Si esplora il sottomarino Toti E tutto il cielo è in una stanza

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è il cielo in una stanza al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Che si prepara al ponte di Sant’Ambrogio con un nuovo percorso luminoso dedicato ai più piccoli e con uno dei suoi gioiellini, il sottomarino Toti, tutto da esplorare. Partiamo da qui e da un’occasione: i vent’anni dal suo arrivo al museo. Per festeggiarlo erano stati previsti ingressi gratuiti, su prenotazione, il 7 dicembre: sono andati sold-out in una manciata d’ore, ma sono ancora disponibili dei biglietti per le visite guidate nella giornata di lunedì 8 dicembre. E durante il weekend, si potrà esplorare anche il Playlab, lo spazio educativo permanente di 400 metri quadri dedicato ai più piccoli, che compie un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

