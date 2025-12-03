Al Museo Leonardo da Vinci Si esplora il sottomarino Toti E tutto il cielo è in una stanza
C’è il cielo in una stanza al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Che si prepara al ponte di Sant’Ambrogio con un nuovo percorso luminoso dedicato ai più piccoli e con uno dei suoi gioiellini, il sottomarino Toti, tutto da esplorare. Partiamo da qui e da un’occasione: i vent’anni dal suo arrivo al museo. Per festeggiarlo erano stati previsti ingressi gratuiti, su prenotazione, il 7 dicembre: sono andati sold-out in una manciata d’ore, ma sono ancora disponibili dei biglietti per le visite guidate nella giornata di lunedì 8 dicembre. E durante il weekend, si potrà esplorare anche il Playlab, lo spazio educativo permanente di 400 metri quadri dedicato ai più piccoli, che compie un anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Nessuno potrà mai spegnere il nostro sogno di volare liberi, oltre ogni gabbia che si oppone al nostro cammino. Museo Leonardo Da Vinci Firenze - facebook.com Vai su Facebook
Indipendenza e consapevolezza contro la violenza economica, Maria Xanthoudaki, direttrice education Museo Leonardo da Vinci di Milano: “Costruire competenze in ambito STEM è un percorso che richiede l’impegno di tutti”. L'intervista integrale: tinyurl.com/ Vai su X
Mostra interattiva su Leonardo da Vinci a Roma: esplora il genio e le sue invenzioni - Il Genio e le Invenzioni a Roma: Accesso Prioritario presso Museo/Mostra Leonardo da Vinci. Secondo mentelocale.it
Mostra sulla Polizia scientifica al Museo Leonardo Da Vinci: un viaggio tra indagini e umanità - Tante sono le stanze che permettono di entrare nel mondo della Polizia scientifica, scoprendo professionisti, tecniche, ma anche l’umanità che ... Come scrive ilgiorno.it
Milano, Museo della Scienza: inaugurate le Nuove Gallerie dedicate a Leonardo - Da domani, martedì 10 dicembre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia apre al pubblico le Nuove Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci ... Scrive affaritaliani.it
Mostra immersiva su Leonardo da Vinci al Museo di Roma: invenzioni e realtà virtuale - Questa mostra offre un'esperienza immersiva tra invenzioni, schizzi e capolavori dell'artista. Come scrive mentelocale.it
Museo Nazionale Leonardo da Vinci, esposto un modello del lanciatore Vega in scala 1:1 - È in mostra negli spazi esterni del Museo, in prossimità di una grande ‘macchina’ preziosa per l'esplorazione del mondo subacqueo: il sottomarino Enrico Toti Il Museo Nazionale Leonardo da Vinci della ... Secondo tg24.sky.it
Museo Leonardo Da Vinci di Milano, arrivano nuove #storieaportechiuse - Il format digitale, nato a fine febbraio, permetterà al pubblico di avere accesso alle storie legate al museo anche in questa fase di chiusura forzata. Da tg24.sky.it