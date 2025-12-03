Al Cinema Modernissimo la storia tra una persona disabile e Lucio Dalla

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025

Bologna, 3 dicembre 2025 –  In occasione della Giornata Internazionale per le Persone con Disabilità, alle 17.45, al cinema Modernissimo Società Dolce e Fantomatica organizzano la tappa bolognese del Dolce Film Tour, proiezioni itineranti del film “Quale Allegria” di Francesco Frisari, dopo quelle in Lombardia e Veneto, dove la cooperativa gestisce servizi alla persona. Il film, applaudito al Biografilm Festival, racconta la storia tra una persona disabile, protagonista del film e Lucio Dalla, con musiche originali e inediti dell’artista concessi dalla Fondazione Dalla. Un’opera tra follia, gioco e malinconia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

