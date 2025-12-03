Al cinema dal 25 dicembre Buen Camino segna il ritorno della coppia Zalone-Nunziante

Cinque anni dopo “Tolo Tolo”, Checco Zalone torna nei cinema il 25 dicembre con “Buen Camino”, una commedia sul viaggio di un ricco erede alla ricerca della figlia scomparsa sul Cammino di Santiago. Checco Zalone, l’attore pugliese campione di incassi, rientra nei cinema italiani il 25 dicembre dopo cinque anni di assenza con “Buen Camino”, film diretto e co-sceneggiato con Gennaro Nunziante. Il protagonista, un ricco erede abituato a una vita di lussi, è costretto a percorrere gli 800 chilometri del Cammino di Santiago per ritrovare la figlia adolescente scomparsa, in una prova che stravolge le sue comode certezze. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Al cinema dal 25 dicembre, “Buen Camino” segna il ritorno della coppia Zalone-Nunziante

