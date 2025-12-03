Akragas torna Natale Gatto | La mia storia in biancoazzurro continua

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Akragas riabbraccia Natale Gatto. La società biancoazzurra ha ufficializzato il ritorno del centrocampista classe 1994, giocatore di grande esperienza e qualità, che torna a vestire la maglia agrigentina dopo diverse stagioni.Con oltre 70 presenze in Serie D e più di 100 in Eccellenza, Gatto è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

