La Banca centrale europea ha rifiutato di garantire il pagamento da 140 miliardi di euro per l’Ucraina. Secondo il Financial Times, la Bce ha ritenuto la proposta della Commissione europea, ovvero quella di finanziare un " prestito di riparazione " basato sui beni russi congelati, una violazione del suo mandato. Una decisione, dunque, che complica il tentativo di Bruxelles di raccogliere risorse dagli asset della banca centrale russa bloccati da Euroclear, il depositario belga dei titoli. "Sulla base di un esame preliminare – è trapelato dall’Eurotower -, si tratterebbe probabilmente di un finanziamento monetario (ovvero il finanziamento diretto da parte di una banca centrale della spesa pubblica o del debito di uno Stato, ndr) e questo violerebbe le norme dei trattati europei che proibiscono operazioni di questo tipo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aiuti all’Ucraina. La Bce nega le garanzie. A Roma slitta il decreto