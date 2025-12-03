Aiuti all’Ucraina La Bce nega le garanzie A Roma slitta il decreto

Quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea ha rifiutato di garantire il pagamento da 140 miliardi di euro per l’Ucraina. Secondo il Financial Times, la Bce ha ritenuto la proposta della Commissione europea, ovvero quella di finanziare un " prestito di riparazione " basato sui beni russi congelati, una violazione del suo mandato. Una decisione, dunque, che complica il tentativo di Bruxelles di raccogliere risorse dagli asset della banca centrale russa bloccati da Euroclear, il depositario belga dei titoli. "Sulla base di un esame preliminare – è trapelato dall’Eurotower -, si tratterebbe probabilmente di un finanziamento monetario (ovvero il finanziamento diretto da parte di una banca centrale della spesa pubblica o del debito di uno Stato, ndr) e questo violerebbe le norme dei trattati europei che proibiscono operazioni di questo tipo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

aiuti all8217ucraina la bce nega le garanzie a roma slitta il decreto

© Quotidiano.net - Aiuti all’Ucraina. La Bce nega le garanzie. A Roma slitta il decreto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aiuti all8217ucraina bce negaAiuti all’Ucraina. La Bce nega le garanzie. A Roma slitta il decreto - L’Eurotower rifiuta di coprire il prestito di 140 miliardi facendo leva sugli asset russi. quotidiano.net scrive

aiuti all8217ucraina bce nega“La Bce nega i 140 miliardi per l'ucraina? L’Ue manca di audacia politica: così lascia a Trump e a Putin ogni decisione sul futuro di Kiev” - La Banca Centrale Europea ha respinto il maxi finanziamento da 140 miliardi destinato a Kiev, infliggendo un duro colpo al progetto dell’Ue di varare un “prestito di riparazione” garantito dagli asset ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Aiuti All8217ucraina Bce Nega