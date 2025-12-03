Airc premia Cristina Donadio | nella serata per la ricerca all’Hotel De Bonart raccolti 13 mila euro

Una serata speciale per la ricerca promossa da Fondazione Airc Comitato Campania. Si è svolta martedì 2 allHotel De Bonart Naples e rientra nel ricco calendario degli eventi dedicati al sessantesimo anniversario di Airc e che ha consentito di raccogliere oltre 13 mila euro, fondi che contribuiranno a sostenere il lavoro di oltre 5 mila ricercatori impegnati in progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. Tra gli ospiti della serata l’attrice Cristina Donadio, ambassador Airc dal 2020 e attualmente tra i protagonisti di “ Nessun uomo è un’isola”, documentario prodotto da RAI Documentari per esplorare il percorso visionario e coraggioso di Fondazione Airc attraverso le parole di ricercatori, medici, persone che hanno vissuto l’esperienza con la malattia, testimonial che ne sono diventati autentici portavoce per coinvolgere il grande pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

