Aira chiude il cerchio energetico | così fotovoltaico e accumulo ottimizzano la pompa di calore grazie al machine learning

Kaj af Kleen, Chief Product & Technology Officer di Aira, ci spiega la profondità dell'integrazione di pannelli fotovoltaici e batteria all'interno dell'ecosistema Aira: non è solo questione di gestire i picchi di produzione, ma di ottimizzare ogni componente grazie alle capacità di previsione dei modelli di machine learning di Aira Intelligence. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Aira chiude il cerchio energetico: così fotovoltaico e accumulo ottimizzano la pompa di calore grazie al machine learning

