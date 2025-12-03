AIL Benevento OdV Stefania Mottola le stelle di Natale tornano nelle piazze sannite | ecco dove trovarle

Tempo di lettura: 3 minuti Il 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano nelle Piazze Sannite le Stelle di Natale AIL Benevento Odv, per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con un contributo minimo di 15 euro si darà un aiuto concreto a chi sta combattendo contro un tumore del sangue. L’Associazione di volontariato, senza fini di lucro, opera in rappresentanza delle persone senza nome e senza voce che devono sottoporsi a cure lunghe ed estenuanti, per combattere non solo contro la malattia, ma anche contro le problematiche legate alla carenza di ricettività e di servizi assistenziali minimi nelle strutture ospedaliere locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - AIL Benevento OdV “Stefania Mottola”, le stelle di Natale tornano nelle piazze sannite: ecco dove trovarle

