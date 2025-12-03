Se da un lato diminuiscono le nuove diagnosi di infezione da Hiv in Emilia-Romagna, dall’altro Rimini è la provincia con l’incidenza maggiore. Prendendo come riferimento gli ultimi venti anni, i nuovi casi erano 368 nel 2006, mentre nel 2024 si sono ridotti a 197, quasi un dimezzamento. Tuttavia Rimini e Parma, nello stesso periodo di riferimento, sono le province con l’incidenza maggiore registrando rispettivamente 8,5 casi ogni 100mila abitanti, con 532 nuove diagnosi complessive in 19 anni, e 8,4, con 708 nuove diagnosi. "La giornata mondiale per la lotta all’HivAids che viene celebrata ogni anno a partire dal 1988 - premette la dottoressa Kety Luzi, responsabile della struttura semplice gestione dell’infezione da Hiv ambito di Rimini - è importante per ricordare a tutti che l’infezione da Hiv non è scomparsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Aids, restiamo una provincia ad alto rischio