Agropoli il Comune batte Anas al Tar | Sì al parcheggio sotto il viadotto

Il Tar di Salerno ha dato ragione al Comune di Agropoli, sbloccando di fatto l'iter per la costruzione del nuovo parcheggio pubblico in via Dante, nei pressi della stazione ferroviaria. I giudici della Seconda Sezione hanno accolto il ricorso dell'amministrazione cilentana contro l'Anas, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Agropoli, il Comune batte Anas al Tar: "Sì al parcheggio sotto il viadotto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Si è concluso un altro weekend all'insegna dello sport ad Agropoli "Comune Europeo dello Sport 2027". Danza protagonista con ISB Italian Diamond Cup al Pala Green. In pista a sfidarsi e a dare spettacolo oltre 1.000 tra atleti e atlete Vai su Facebook

Agropoli, via libera del Tar al parcheggio in via Dante Alighieri: annullato il diniego dell’Anas - Il Tar accoglie il ricorso del Comune di Agropoli contro Anas: il divieto al parcheggio in via Dante Alighieri è illegittimo. Come scrive infocilento.it

Agropoli, navi da crociera nel porto: il Comune appronta i servizi - L’obiettivo è aprire il porto turistico alle navi da crociera, confermando il suo ruolo di accesso via mare per Paestum e l’intero comprensorio ... ilmattino.it scrive

Agropoli, vietato fumare in spiaggia e nei parchi pubblici - Sarà vietato fumare sulle spiagge e nei parchi pubblici della città di Agropoli (Salerno), nel Cilento. Scrive ansa.it