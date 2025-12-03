Agrigento attende la Fiamma olimpica vertice in Comune e l’annuncio dei tedofori | da Inzaghi a Ibrahimovic
La città avvia ufficialmente la macchina organizzativa per accogliere la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, attesa martedì 16 dicembre nel percorso che accompagnerà la torcia verso la cerimonia inaugurale del 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza a San Siro. Questa mattina, nella sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
