Agli esami per la patente di guida con microcamera e auricolari 37enne denunciato per truffa

La polizia ha denunciato per truffa aggravata un pregiudicato 37enne catanese perché ha tentato di superare, con un espediente truffaldino l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. L’uomo è stato scoperto grazie un controllo effettuato dalla polizia stradale negli uffici della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il riconoscimento facciale all'esame della patente non è servito a fermare i furbetti. Il ministero dei Trasporti torna ai controlli di carta - Il sistema Varco, introdotto nell’ottobre 2023, non è bastato per evitare gli scambi di persona all’esame teorico di guida. Segnala wired.it

Riconoscimento facciale agli esami della patente, funziona? "Da solo non basta" - Lo scorso 24 ottobre 2025 è stato confermato che il riconoscimento biometrico del volto non basta a garantire l'accesso agli esami. Da auto.everyeye.it