Agli esami per la patente di guida con microcamera e auricolari 37enne denunciato per truffa

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha denunciato per truffa aggravata un pregiudicato 37enne catanese perché ha tentato di superare, con un espediente truffaldino l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida. L’uomo è stato scoperto grazie un controllo effettuato dalla polizia stradale negli uffici della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

