Aggressioni e violenze sui bus | ora a bordo ci saranno i carabinieri

Carabinieri in servizio sugli autobus di linea a Bolzano. La decisione arriva “a fronte della recrudescenza di episodi di aggressione e di comportamenti illeciti verificatisi nelle ultime settimane a bordo degli autobus e presso le fermate del trasporto pubblico urbano” e ha l’obiettivo “di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Da Il Mattino di oggi ADOLESCENTI A METÀ E CON LA MORTE NEL CUORE Di Samuele Ciambriello * L'aumento dei reati gravi commessi da minori, tra cui aggressioni, violenze, omicidi e tentati omicidi, sta diventando un'emergenza sociale. Ad accendere - facebook.com Vai su Facebook

Violenza alla stazione degli autobus: uomo con problemi psichici aggredito da una banda di studenti - Alla stazione dei bus di Thiene uomo con problemi psichici aggredito da una banda di giovani. Segnala nordest24.it

Vandalismi e aggressioni su bus e tram: Comune, aziende e sindacati firmano il protocollo per la sicurezza - Un protocollo, fortemente richiesto dalle organizzazioni sindacali, che punta a contrastare vandalismi e aggressioni, fenomeno in crescita nell'ultimo periodo, con 45 aggressioni con infortuni ... Secondo 055firenze.it

Bus e tram, 45 aggressioni. Un patto contro la violenza. Cabine chiuse e body cam - Autisti nel mirino, 4 episodi al mese: Comune e Autolinee Toscane corrono ai ripari. Come scrive msn.com

Sicurezza aerea sotto stress: come contrastare le violenze a bordo - Negli ultimi anni gli episodi di aggressioni, minacce e comportamenti violenti a bordo —sono diventati un problema reale per la sicurezza dei voli. Segnala avionews.it

Gli chiede di abbassare la voce, lui le sferra un pugno in faccia: violenza su bus a Sampierdarena - Raccolta alcune testimonianze, la polizia ha appreso che la donna aveva chiesto all'uomo, che viaggiava sullo stesso mezzo, di abbassare il tono della voce. primocanale.it scrive

Continue aggressioni sui bus, parte 'Sicurezza in movimento': polizia locale a bordo - Basta chiedere di abbassare la voce per finire al pronto soccorso: ieri mattina, linea 1 in via Pacinotti (Sestri Ponente), una passeggera è stata colpita con un pugno al volto da un 31enne, che le ha ... Segnala primocanale.it