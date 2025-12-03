Aggressioni e violenze sui bus | ora a bordo ci saranno i carabinieri

Carabinieri in servizio sugli autobus di linea a Bolzano. La decisione arriva “a fronte della recrudescenza di episodi di aggressione e di comportamenti illeciti verificatisi nelle ultime settimane a bordo degli autobus e presso le fermate del trasporto pubblico urbano” e ha l’obiettivo “di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Aggressioni e violenze sui bus: ora a bordo ci saranno i carabinieri

Preso dalla polizia, è stato portato in Questura e arrestato. Dai racconti della donna è emerso un quadro di violenze ed aggressioni. Sottoposto a braccialetto elettronico - facebook.com Vai su Facebook

Vandalismi e aggressioni su bus e tram: Comune, aziende e sindacati firmano il protocollo per la sicurezza - Un protocollo, fortemente richiesto dalle organizzazioni sindacali, che punta a contrastare vandalismi e aggressioni, fenomeno in crescita nell'ultimo periodo, con 45 aggressioni con infortuni ... Secondo 055firenze.it

Sicurezza aerea sotto stress: come contrastare le violenze a bordo - Negli ultimi anni gli episodi di aggressioni, minacce e comportamenti violenti a bordo —sono diventati un problema reale per la sicurezza dei voli. Si legge su avionews.it

Continue aggressioni sui bus, parte 'Sicurezza in movimento': polizia locale a bordo - Basta chiedere di abbassare la voce per finire al pronto soccorso: ieri mattina, linea 1 in via Pacinotti (Sestri Ponente), una passeggera è stata colpita con un pugno al volto da un 31enne, che le ha ... primocanale.it scrive

Gli chiede di abbassare la voce, lui le sferra un pugno in faccia: violenza su bus a Sampierdarena - Raccolta alcune testimonianze, la polizia ha appreso che la donna aveva chiesto all'uomo, che viaggiava sullo stesso mezzo, di abbassare il tono della voce. Scrive primocanale.it

Stazione di Firenze, ecco il protocollo sicurezza: gps, body cam e controlli a Santa Maria Novella. Il patto «tolleranza zero» anti aggressioni sui bus - Proprio per questo, dopo le denunce e gli appelli dei sindacati, ieri in prefettura Palazzo Vecchio, parti sociali, Autolinee Toscane e Gest hanno firmato un protocollo d’intesa per aumentare la ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it

Bus e tram, 45 aggressioni. Un patto contro la violenza. Cabine chiuse e body cam - Autisti nel mirino, 4 episodi al mese: Comune e Autolinee Toscane corrono ai ripari. Scrive msn.com