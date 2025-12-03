Aggiornamento battlefield 6 non risolve il problema del server browser molto richiesto
il supporto a battlefield 6: aggiornamenti e richieste degli utenti. Con il continuo rilascio di nuovi contenuti e miglioramenti, Battlefield 6 si sta affermando come uno dei titoli più venduti dell’anno. Nonostante ciò, molti giocatori manifestano insoddisfazione riguardo a caratteristiche fondamentali ancora assenti, in particolare un elemento molto richiesto dalla community. L’attuale fase, che vede la prima stagione di contenuti post-lancio, si prepara a introdurre l’ aggiornamento invernale previsto per il 9 dicembre, con numerose novità come nuove mappe e modalità di gioco. il prossimo aggiornamento invernale e le critiche sulla mancanza di un server browser. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
