Agente Meret | Sapeva dell’arrivo di Milinkovic ma ha rinnovato per amore
Le parole dell’agente sul rinnovo del portiere partenopeo. Federico Pastorello, agente del portiere del Napoli Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW sul suo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Argomenti simili trattati di recente
Meret, l’agente: «Quando ha firmato, sapeva dell’arrivo di un altro portiere. Conte è stato chiaro» Pastorello a Tmw: «Prima di rinnovare, Conte mi disse "Ho detto alla società che deve rinnovare il contratto di Meret, però sappi che ho chiesto alla società di pre - facebook.com Vai su Facebook
L’ #Inter cerca un portiere in vista della prossima stagione? L’agente Federico #Pastorello ha proposto la soluzione #Meret che vorrebbe lasciare #Napoli ? I nerazzurri terranno d’occhio anche #Suzuki quando tornerà Al momento non risultano intere Vai su X
Meret, l’agente: “Prima di rinnovare Conte mi disse che avrebbe preso un altro portiere. Quella di Alex una scelta di cuore” - "Conte mi disse che avrebbe chiesto un altro portiere alla società prima del rinnovo". Come scrive mondonapoli.it
Napoli, in settimana incontro con l'agente di Meret: il portiere può partire - Arrivato come portiere rivelazione e futuro di questo Napoli, Meret è scivolato alle spalle di Ospina nelle preferenze di Gattuso. Scrive calciomercato.com