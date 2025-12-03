Affitti in nero agli stranieri Evasi 111mila euro di ricavi
Sembravano comodati d’uso gratuito, invece per la Guardia di finanza erano affitti in nero. Nei guai il proprietario di una decina di immobili in tutta la provincia. Le indagini, condotte dalla tenenza di Camerino, sono partite dopo che una donna, convinta di aver firmato un contratto regolare, ha scoperto di avere un comodato gratuito e lo ha segnalato ai militari. Dalle indagini, sarebbe emerso che un uomo aveva stipulato una serie di contratti di comodato con cittadini stranieri per le sue proprietà, appartamenti, terreni e anche capannoni dall’entroterra alla costa. Tra loro e il proprietario non c’era alcun legame di parentela che giustificasse la concessione dell’immobile a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
