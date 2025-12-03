Affitti brevi Pestelli FdI contro la Regione | Norme troppo restrittive penalizzano proprietari e turismo

“La commissione ha approvato mercoledì mattina l'articolato della proposta di legge regionale relativa alla disciplina degli affitti brevi, che approderà dunque in Consiglio Regionale. La proposta della Giunta, tuttavia, solleva numerose perplessità: la tutela, fondamentale, del diritto alla casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L’Ue non pensa minimamente a vietare gli affitti brevi // @Naffete Vai su X

Affitti brevi e bed and breakfast triplicati nel giro di un anno: è effetto Go!2025. Una grande crescita della città dal punto di vista del turismo ma allo stesso tempo un aumento della concorrenza, nonostante la quale anche le strutture che puntano sulla qualità pi - facebook.com Vai su Facebook

Affitti brevi con tasse più alte e sfratti «veloci», le nuove regole che potrebbero cambiare le locazioni in Italia (ma i prezzi?) - Con il regime della cedolare secca sempre più al centro del dibattito e nuove procedure di sfratto «veloci» ... Da corriere.it

Affitti brevi, cosa sta accadendo? Cedolare secca al 21% (con restrizioni) ed è lite politica - Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, conferma la contrarietà alla norma e annuncia che il partito presenterà emendamenti per modificare o cancellare la disposizione che limita l’applicazione ... Si legge su corriereadriatico.it

Affitti brevi, cosa propone Forza Italia per bloccare l’aumento della tassa per le prime case in manovra - La stretta sugli affitti brevi in manovra non piace a Forza Italia, che presenterà in manovra degli emendamenti per cancellare l’aumento della tassazione dal 21% al 26% anche per le prime case che ... Come scrive fanpage.it

Affitti brevi, condoni edilizi e rottamazione cartelle: le ultime sulla manovra 2026 - La legge di Bilancio dovrebbe avere il via libera dal Senato il 15 dicembre per poi approdare alla Camera ... quotidiano.net scrive

Affitti brevi con cedolare al 26%, sarebbero più o meno convenienti degli affitti lunghi? - La partita sugli affitti brevi è ancora aperta: la maggioranza è spaccata sull’aumento della tassazione dal 21% al 26%, come inserito nel testo della bozza della Legge di Bilancio per il 2026. Scrive tg24.sky.it

Affitti brevi, l’aliquota resta al 21% sulla prima casa, ma dalla terza scatta l’attività d’impresa. Ecco le ultime novità della Manovra - Fdi, Fi e Lega intendono cancellare l'aumento dal 21 al 26% sul primo immobile, ma resta il nodo coperture. msn.com scrive