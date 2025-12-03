Affitti breve Pestelli FdI contro la Regione | Norme troppo restrittive penalizzano proprietari e turismo

“La commissione ha approvato mercoledì mattina l'articolato della proposta di legge regionale relativa alla disciplina degli affitti brevi, che approderà dunque in Consiglio Regionale. La proposta della Giunta, tuttavia, solleva numerose perplessità: la tutela, fondamentale, del diritto alla casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

Sei in Regola con la tua Locazione Breve in Veneto? La Checklist Definitiva! Gestisci un appartamento per affitti brevi? Non farti trovare impreparato! La normativa è chiara e le sanzioni possono essere salate. Abbiamo preparato una mini-checklist per fart - facebook.com Vai su Facebook

Pestelli (FdI) attacca Start:: "Servizio indegno in vallata" - Mancanza di autisti a Start Romagna, bus strapieni, ritardi e cancellazioni: Luca Pestelli (foto) candidato per Fratelli d’Italia alle prossime regionali chiede alla Regione di intervenire per firmare ... ilrestodelcarlino.it scrive

La proposta di Pestelli (FdI): "Suddividere i farmaci in confezioni personalizzate" - Con l’aumento dell’età media della popolazione, prendersi cura di chi assume molteplici terapie quotidianamente è diventato un tema di crescente importanza. Scrive ilrestodelcarlino.it

Affitti brevi, l’aliquota resta al 21% sulla prima casa, ma dalla terza scatta l’attività d’impresa. Ecco le ultime novità della Manovra - Fdi, Fi e Lega intendono cancellare l'aumento dal 21 al 26% sul primo immobile, ma resta il nodo coperture. Da msn.com

Breve lezione di democrazia a Salis, gli inni nella sede FdI e Tommasi: quindi, oggi... - Che poi non capirò mai perché, sugli affitti brevi, la soluzione deve essere sempre “alzare le tasse”. Secondo ilgiornale.it

Affitti brevi, cosa sta accadendo? Cedolare secca al 21% (con restrizioni) ed è lite politica - Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, conferma la contrarietà alla norma e annuncia che il partito presenterà emendamenti per modificare o cancellare la disposizione che limita l’applicazione ... Secondo corriereadriatico.it

Affitti brevi, cosa sta accadendo? Cedolare secca al 21% (con restrizioni) ed è lite poilitica - Nella manovra appena bollinata dalla Ragioneria dello Stato, la tassa sugli affitti brevi resta al 21% e non sale al 26%, come ipotizzato in una prima bozza. Scrive ilmessaggero.it