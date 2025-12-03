Affari tuoi bufera su Alessandro | Il Dottore li massacra
Come spesso accade ad Affari tuoi, i telespettatori del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non attendono nemmeno la fine della partita e i titoli di coda in sovrimpressione per emettere le loro sentenze tombali. Il protagonista della puntata di mercoledì sera è Alessandro, il simpatico agricoltore del Veneto tra gli ultimi rimasti della "vecchia guardia", l'infornata di pacchisti amatissima di questa edizione. Lo accompagna in studio la moglie, e chi commenta su X in tempo reale ha subito parole buone per la coppietta: "Scatenato il nostro agricoltore!", "È impazzito lo spaccalegna", "Gli occhi della moglie sono stupendi, sembrano finti", "Bella coppia stasera", "Moglie dell'agricoltore simpatica? O è presto per dirlo", "Come hai conosciuto Alessandro? Col trattore in tangenziale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Puntata sfortunata per Fabio di Bojano stasera ad Affari Tuoi. Il giovane cuoco, che Stefano Di Martino ha paragonato a Sandokan per i suoi capelli, è tornato a casa a mani vuote dopo aver concluso il gioco con la “regione fortunata”. #affari #tuoi #affarituoi #a - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti TV 1 dicembre: #Sandokan ha stravinto contro il #GrandeFratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi Vai su X
Affari tuoi, l’agricoltore Alessandro: “Anno orrendo, patate a pochi centesimi”, De Martino nota il gesto scaramantico - Alessandro, agricoltore e concorrente del Veneto, ha fatto una partita perfetta ... Segnala fanpage.it
Affari Tuoi stasera, Alessandro del Veneto fa fuori tutti i pacchi blu. Poi… - Gioca Alessandro Del Veneto Torna su Rai 1 in prima serata il game show di Stefano De Martino Affari Tuoi. msn.com scrive
Affari tuoi: "Io non sto dormendo" Andrea attacca, il Dottore lo frega nel finale - Nella puntata in onda il 3 dicembre 2025 Andrea e la moglie Lara tornano a casa con 50mila euro pur avendo il pacco da 100mila. libero.it scrive
Affari tuoi ancora nella bufera, non c’è pace per il programma di Stefano De Martino: ecco cosa è successo - In questa stagione televisiva certamente no: nuove critiche per Stefano De Martino. Si legge su donnapop.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino fa esibire Linguini in una serenata: puntata romanticissima - Domenica 21 settembre, Stefano De Martino è tornato a fare compagnia agli spettatori con una nuova puntata di Affari Tuoi. Segnala dilei.it
Ascolti tv, La Ruota della Fortuna rivede numeri record, Affari Tuoi si arrende. Alessandro Borghese sprint su Tv8 - I trend Auditel - Ascolti tv ieri 12 ottobre 2025: La Ruota della Fortuna sopra a 5 milioni, Affari Tuoi cresce ma non basta - Da affaritaliani.it