Affari tuoi bufera su Alessandro | Il Dottore li massacra

Come spesso accade ad Affari tuoi, i telespettatori del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non attendono nemmeno la fine della partita e i titoli di coda in sovrimpressione per emettere le loro sentenze tombali. Il protagonista della puntata di mercoledì sera è Alessandro, il simpatico agricoltore del Veneto tra gli ultimi rimasti della "vecchia guardia", l'infornata di pacchisti amatissima di questa edizione. Lo accompagna in studio la moglie, e chi commenta su X in tempo reale ha subito parole buone per la coppietta: "Scatenato il nostro agricoltore!", "È impazzito lo spaccalegna", "Gli occhi della moglie sono stupendi, sembrano finti", "Bella coppia stasera", "Moglie dell'agricoltore simpatica? O è presto per dirlo", "Come hai conosciuto Alessandro? Col trattore in tangenziale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

