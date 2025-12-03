AEW | Annunciata partnership con BLCKSMTH per il merchandise premium
L’azienda britannica di abbigliamento BLCKSMTH ha siglato un accordo ufficiale con la AEW per la produzione di una nuova linea di merchandise premium. L’annuncio arriva dopo il successo della collaborazione al Forbidden Door, dove le maglie prodotte dal brand inglese sono andate sold out in pochissimo tempo. Un passo strategico nel mercato europeo del merchandise. La scelta di BLCKSMTH come partner non è casuale. L’azienda britannica si è costruita negli ultimi anni una solida reputazione nel mondo del wrestling, lavorando con alcune delle realtà più importanti del settore. Il brand ha già collaborato con la TNA Wrestling come presenting partner di Bound for Glory 2024 e vanta una partnership consolidata con la New Japan Pro-Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
