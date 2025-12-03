Aerosmith da record ed è merito dell’EP con Yungblud

Per merito di One More Time, l’EP realizzato con Yungblud, gli Aerosmith sono entrati a far parte di un ristretto gruppo di musicisti che hanno avuto un nuovo album in Top 10 in ognuna delle ultime sei decadi comprese tra gli anni ’70 e gli anni 2020. Il disco, uscito il 21 novembre, ha infatti raggiunto la nona posizione della classifica generale Billboard 200. A raggiungere questo traguardo, fino ad ora, erano stati solo Paul McCartney, Rolling Stones, Bruce Springsteen e James Taylor. La band di Boston ottenne il suo primo e unico disco in Top 10 degli anni ’70 con Rocks, del 1976. Nel 1989, invece, Pump si piazzò quinto, mentre Get a grip (1993) e Nine lives (1997) raggiunsero la vetta della classifica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

