Aeroporto di Salerno le preoccupazioni di Federalberghi

Tempo di lettura: 2 minuti “Siamo preoccupati per il calo di rotte, voli e passeggeri dell’Aeroporto di Salerno. Siamo ancor più preoccupati che i nostri plurimi appelli per supportare lo scalo con un piano di marketing che sostenesse il traffico aereo ed evitasse conseguenze, già previste ed annunciate, siano caduti e continuino a cadere nel vuoto”. A scriverlo, sulla sua pagina facebook, il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, per il quale le tante carenze infrastrutturali, quali la capacità dell’aerostazione e la qualità dei collegamenti, al cui superamento si sta lavorando, non giustificano il fenomeno di contrazione che è in atto da mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aeroporto di Salerno, le preoccupazioni di Federalberghi

