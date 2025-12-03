Adriano Panatta sbotta contro Piquè | Lascia perdere non capisci
Ci va durissimo Adriano Panatta. L’ex campione azzurro, oggi opinionista mai banale in tv e in radio, a La nuova domenica sportiva non ha risparmiato critiche a Gerard Piqué e alla sua proposta di abolire la seconda di servizio nel tennis. Panatta ha commentato senza mezzi termini: ”C'è un ex giocatore spagnolo, un signore spagnolo, che si diletta con il tennis. Ha voluto organizzare la Coppa Davis e l'ha distrutta completamente. Pochi giorni fa se n'è uscito con un'altra delle sue idee bizzarre: eliminare la seconda di servizio. Ecco Piqué, lascia perdere, non puoi capire. Lascia perdere”. Ma cosa aveva detto Piqué per scatenare una reazione tanto dura? Il difensore del Barcellona aveva proposto di assegnare il punto direttamente all’avversario se il primo servizio fallisce, eliminando di fatto la seconda chance: "Se sbagli il primo servizio, è un punto per l’avversario — ha spiegato Piqué — perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più, il giocatore fa rimbalzare la palla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
