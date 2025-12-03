Addobbi natalizi non sicuri scatta un maxi sequestro

Maxi sequestro della guardia di finanza in un negozio di Santa Teresa di Riva. Sotto chiave 13mila articoli relativi ad addobbi natalizi ritenuti potenzialmente pericolosi. La merce, una volta venduta, avrebbe fruttato più di 12mila euro.L’operazione rientra nell’ambito di un incisivo piano di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

