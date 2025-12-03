Addio Pietrangeli al Foro Italico | l' arrivo del feretro con la Coppa Davis

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato poco prima delle nove il feretro di Nicola Pietrangeli, il grande tennista italiano scomparso lo scorso primo dicembre. La camera ardente è allestita al Foro Italico a Roma, all'interno del campo da tennis a lui dedicato, dove è presente anche la Coppa Davis vinta nel '76. Installato anche un maxischermo con le immagini di Pietrangeli e le musiche di Charles Aznavour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

addio pietrangeli al foro italico l arrivo del feretro con la coppa davis

© Gazzetta.it - Addio Pietrangeli al Foro Italico: l'arrivo del feretro con la Coppa Davis

Contenuti che potrebbero interessarti

addio pietrangeli foro italicoAddio Pietrangeli, domani camera ardente al Foro Italico - Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare ieri all'età di 92 anni, sarebbe dovuta essere oggi nel campo a lui intitolato al Foro Italico. Segnala ansa.it

addio pietrangeli foro italicoPietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. Da corrieredellosport.it

addio pietrangeli foro italicoLIVE Pietrangeli, alla camera ardente la Coppa Davis e la musica di Aznavour - Tra i primi a dare l'ultimo saluto a Pietrangeli c'è il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio insieme a Carraro. Lo riporta gazzetta.it

addio pietrangeli foro italicoL'omaggio del Foro Italico per la leggenda del tennis italiano. Come deciso dalla famiglia, il funerale sarà celebrato in forma privata - Come deciso dalla famiglia, il funerale sarà celebrato in forma privata ... Si legge su msn.com

addio pietrangeli foro italicoPietrangeli, l’addio al Foro Italico e i funerali a Ponte Milvio - L’ultimo saluto alla leggenda del tennis si terrà, come da volontà dello stesso Pietrangeli, nello stadio a lui dedicato all’interno del Foro Italico. Si legge su vignaclarablog.it

addio pietrangeli foro italicoI funerali di Nicola Pietrangeli: la bara al Foro Italico per l’ultimo omaggio - La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all’interno del Foro Italico. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Pietrangeli Foro Italico