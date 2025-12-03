È arrivato poco prima delle nove il feretro di Nicola Pietrangeli, il grande tennista italiano scomparso lo scorso primo dicembre. La camera ardente è allestita al Foro Italico a Roma, all'interno del campo da tennis a lui dedicato, dove è presente anche la Coppa Davis vinta nel '76. Installato anche un maxischermo con le immagini di Pietrangeli e le musiche di Charles Aznavour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio Pietrangeli al Foro Italico: l'arrivo del feretro con la Coppa Davis