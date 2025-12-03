Addio panico caldaie a gas | la UE fa marcia indietro sul divieto di vendita ma c’è un dettaglio che le famiglie devono sapere subito

Una delle regole europee più discusse e temute dalle famiglie, il divieto di vendita delle caldaie a gas tradizionali a partire dal 2029, è stata ritirata. La Commissione Europea ha cambiato direzione, pubblicando una nuova bozza di regolamento che non include più il vincolo temporale che avrebbe di fatto costretto tutti i produttori a uscire dal mercato. Questa retromarcia è un sospiro di sollievo per le aziende del settore e per milioni di famiglie che temevano di dover sostituire forzatamente i loro impianti. Le caldaie a gas potranno dunque continuare a essere vendute e installate senza una data di scadenza imposta da Bruxelles. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio panico caldaie a gas: la UE fa marcia indietro sul divieto di vendita, ma c’è un dettaglio che le famiglie devono sapere subito

