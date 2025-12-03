Tempo di lettura: < 1 minuto In questo giorno di grande tristezza, il G ruppo Volontari Protezione Civile Montella OD V si stringe nel dolore per la perdita di Danila D’Aniello, socia fondatrice della nostra associazione e presenza preziosa nel nostro cammino di volontari. La sua resilienza, la sua forza e la sua dedizione hanno accompagnato ogni gesto: nel volontariato, nella nostra associazione e nella sua vita quotidiana. Danila ha saputo affrontare tutto con una determinazione gentile, con quel modo discreto ma profondo che lasciava il segno in chiunque la incontrasse. Il suo esempio rimarrà con noi, nelle scelte che faremo e nel modo in cui continueremo a servire la comunità, seguendo i valori che lei ha incarnato con naturalezza e coraggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Addio Danila, giovane volontaria andata via a soli 36 anni