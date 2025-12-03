Addio al volto del rugby | il campione morto in un incidente

Non ce l’ha fatta Antonio Vargiu: si è spento all’ospedale G.B. Grassi dopo due settimane di agonia. Aveva 88 anni ed era stato travolto da una moto il 18 novembre scorso in via Mar Rosso, a Ostia. Trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso, ha lottato a lungo tra ferite e traumi profondissimi, ma ogni tentativo dei medici di salvarlo si è rivelato inutile. È morto lunedì 1 dicembre. Una vita, la sua, segnata da valori solidi e da un amore immenso per lo sport, in particolare per l’ hockey, disciplina che lo ha accompagnato fin da giovane. I funerali si terranno a Ostia. I messaggi d’addio Nato a Villasor, in Sardegna, Vargiu aveva partecipato alle Olimpiadi del 1960 come giocatore della nazionale italiana di hockey su prato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio al volto del rugby: il campione morto in un incidente

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ DISPOSTA L’AUTOPSIA SUL CORPO DEL POVERO SALVATORE RACITI +++ Addio al volto de “Le Capannine” https://qds.it/lido-le-capannine-addio-a-salvatore-raciti-malore-fatale-inutile-la-corsa-in-ospedale/ - facebook.com Vai su Facebook

Addio ad Andrea de Adamich: pilota e volto tv di Mediaset #andreadeadamich Vai su X

Rugby: "addio leggenda", mondo in lacrime per Lomu - Ricordi, lacrime e l'omaggio commosso di tutto il mondo: lo sport, e non solo, si unisce nell'abbraccio a Jonah Lomu, il grande campione neozelandese di rugby ... Segnala ansa.it

Ferdinando Sartorato, la leggenda del rugby muore a 92 anni: con il Faema Treviso aveva vinto il primo titolo di Campione d’Italia nel 1956 - «Con la scomparsa di Ferdinando Sartorato se ne va una figura che ha segnato la storia del rugby veneto e italiano. Da ilgazzettino.it

Addio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Lacrime tra i tifosi È un momento estremamente difficile per lo sport italiano che in questi mesi ha dovuto ... Come scrive diregiovani.it